陸美貿易戰延燒2年來，全球經濟也受到衝擊隨之震盪，雙方好不容易在本月15日達成第一階段的陸美貿易協議，才讓全球兩大經濟體之間的貿易紛爭暫靠歇息。不過，就川普政府觀點來看，解決不公平貿易是主要目標，許多經濟學家也提出各自看法，就有一名專家認為，川普發動貿易戰時機點錯了。

據CNBC報導，香港遠東發展（Far East Consortium International）總裁David Chiu在今年的達沃斯世界經濟論壇上提到，他認為美國對陸發動貿易戰的時機是錯的，因為現今大陸擁有全球最多人口，同時也是全球第二大經濟體，這時挑起貿易戰無疑是傷害深度全球化的美國企業。

David Chiu舉例，全球有哪些國家購買的麥當勞、可口可樂能比大陸市場還多？陸美身為全球最大跟第二大經濟體，一旦爆發貿易戰，被拖下水的是全球經濟。對於先前簽定的陸美第一階段貿易協議，在今年的論壇上就有專家也認為，這份協議是個災難，他只是讓所有紛爭暫時平息並延後引爆而已。

(中時電子報)