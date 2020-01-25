一名在北部地區許多幼兒園、國中小學都有兼任武術指導的男子，竟然以女生身份上網，認識一名「女女戀」同志，藉機將少女約到飯店強行玷辱，還脅迫被害人發出淫聲穢語增加刺激，被害人告訴父母，報警揪出這名狼師。

警方調查，這名色狼是在網路IG認識被害人，得知少女只對女孩子可以接受，於是就化名女生名字，另開帳號與少女交往。

兩人很快就在網路上聊得相當投機，成為好朋友，在被告化身女孩子讓對方失去戒心後，甜言蜜語下，約了被害少女到飯店約會，但是少女依約前去時，發現竟是一名男生時，被告佯稱是化名女生的哥哥，說他妹妹等一下就來，任涉世未深少女信以為真。

就當少女進房後，被告突然趴上前去抱住少女，強行扒光對方衣褲性侵得逞，過程為了增加刺激感，還要少女學A片發出淫蕩聲音，更要喊「我喜歡被上」等污穢語言

。

法官審訊後，依強制性交等罪判狼師10年徒刑，恐嚇罪部分則判5月徒刑；被告不服判決上訴，被高等法院予駁回。

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(中時電子報)