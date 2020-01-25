2020總統大選，國民黨候選人、高雄市長韓國瑜輸給總統蔡英文，國民黨為此檢討敗因。挺韓大將、國民黨台南市議員謝龍介直指，2018年九合一大勝，就已埋下敗因。

謝龍介在政論節目《新聞面對面》中指出，在這次總統大選中，可說殺到血流成河。挺一個人就要呼喚支持者的熱情，韓國瑜在國民黨的初選過程中，就已埋下敗因，但他仍不斷想去做扭轉乾坤的事，因去年那個氣勢依舊在，並沒消失多少。但是2018年的氣勢，為什麼會讓民進黨大敗、國民黨大贏？其實國民黨九合一大贏，就已種下今天的敗因。

謝龍介分析說，2018年，選民為教訓民進黨，教訓到國民黨突然贏15個縣市長，讓人匪夷所思。照理說，今天如果贏11、12個縣市，贏得剛好，尤其高雄又有一個指標性，所以重新喚起很多民進黨支持者，覺得這樣是不是教訓太過頭，在這之後8個月，蔡總統在內政上沒什麼作為，但唯一得分的是香港事件，這也是讓韓國瑜最受傷的一個部分。

謝龍介表示，韓國瑜不斷在呼喚年輕人，包括年輕人對他的一個負面觀感，但若沒辦法在短短7、8個月，抹銷這些事情並做扭轉的話，後面變成要不斷去顧基本盤和原有的支持者。其實當時韓國瑜挽回年輕人還有一個轉機，就是卡神案，有可能會翻轉過來，但後來還是沒辦法，鋪天蓋地的危機感，讓年輕人寧可選擇蔡英文。

(中時電子報)