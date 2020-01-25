大陸女星佟麗婭曾獲得「新疆小姐」大賽亞軍，出道後活躍於戲劇界，演出過多部熱門作品《北京愛情故事》、《宮》、《琅琊榜之風起長林》等，外型亮麗的她，和迪麗熱巴、古力娜扎、熱依扎並列「新疆四美」，今年她確定成為央視春晚主持人，卻被外界唱衰主持功力，不過她一出場氣場強大，讓網友驚艷不已，而她也因此登上微博熱搜。

佟麗婭美貌讓網友超驚艷。（圖／翻攝自微博）

央視一年一度的除夕節目《春晚》今（24日）晚登場，往年大家熟悉的知名主持人董卿、康輝、朱迅等，今年並未主持，反而是由佟麗婭、任魯豫、尼格買提·熱合曼、尹頌、張舒越接棒，這是佟麗婭首次擔任春晚主持，加上演員身分，主持功力備受質疑，連名主持人倪萍的助理陳倩，都轉發公布佟麗婭在主持人名單內的貼文，寫下「鬧著玩兒呢？」也被解讀是不相信她的主持功力。

佟麗婭美貌讓網友超驚艷。（圖／翻攝自微博）

不過今晚佟麗婭以一襲紅色古典長禮服現身時，氣場碾壓全場，妝容精緻，笑容甜美的她，展現典雅端莊氣質，之後她又換上紫色薄紗禮服，大氣又優雅，讓本來不確定佟麗婭能否hold住春晚的網友，看了她的「盛世美顏」後，立刻改口接受她是主持人的事實，「表現超乎預期」、「出乎意料穩，聲音好聽、咬字清晰」「被驚艷到啊，整場看她就夠了」，而「佟麗婭好美」也瞬間登上微博熱搜。

(中時電子報)