國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義辭職，國民黨將補選新任黨主席。針對國民黨主席是誰？民俗專家林正義直指，朱立倫是當運的年，他當黨主席有一個好處，可以當老少之間的橋梁。

林正義在政論節目《新聞面對面》中指出，朱立倫如果當國民黨主席，他上面是火，他其實有犀牛骨，只是長頭髮；韓國瑜則是突出來，可以明顯看到。可是朱立倫的頭髮，上面是高的，等於是火帶木，今年是庚金，他火可以剋金，也就是說，他是有作為的，另外一個水會生他的木，所以朱立倫是當運的年。

林正義分析說，一個政黨兩極化，就會沒有橋梁，朱立倫當國民黨主席有一個好處，他剛好是在中間，可以在老跟少之間，找到一條可以溝通的路，所以對國民黨來說，在當下，朱立倫其實是一個橋梁，雖然不可能服眾、讓每個人都服他，但是起碼他是一個管道。而且朱立倫當過黨主席，知道要付什麼錢，也知道「養家糊口」，因為當黨主席，籌不出錢，就糗大了。

林正義也針對國民黨立委蔣萬安的運勢表示，蔣本身是屬金，今年金生水，所以他也要做一些布局，需要付出一些，不要等著人家來，他要主動，今年得要有guts，也就是他是領導人，要把那個氣勢做出來。而不是說只是個立委，得是發亮的明星，才會有機會，但是蔣萬安能不能走到最上面，還需要靠國民黨現在改革的路線。

(中時電子報)