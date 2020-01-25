宣導加強春節期間安全維護工作，台中市警局第四分局員警「大風哥」，在萬和宮前吹奏薩克斯風，藉以吸引民眾趨前瞭解預防犯罪觀念。（台中市警局第四分局／黃國峰台中傳真）

宣導加強春節期間安全維護工作，中市警四分局一邊藉著市場踩街活動方式、一邊透過臉書現場直播方式讓更多民眾同樂，以防竊（扒）、防搶、防詐騙為宣導重點，加強民眾防範犯罪意識，以減少被害機會，並鼓勵民眾於春節期間善用免費護鈔、住宅防竊檢測等各項服務，平安歡度春節。

中市警四分局特別趁著年終慶採買年貨的購買人潮，於21日在南屯市場辦理「109年加強春節期間防竊、防搶、反詐騙宣導踩街音樂會」，由中市警四分局多才多藝的警官「大風哥」於萬和宮廣場吹奏薩克斯風，多首耳熟能詳的樂曲吸引不少民眾圍觀欣賞。

除了薩克斯風演奏外，現場也有懷舊彈珠台、九宮格遊戲、有獎徵答等多項遊戲，透過遊戲的互動及員警的細心講解，強化民眾各項防範犯罪意識，傳遞「預防犯罪，由我做起」的觀念。

警方提醒民眾，春節期間若需提領現金或出遠門旅遊，可向轄區派出所或分局申請護鈔與加強巡守等服務，民眾若有發現任何不法及可疑人事物，請主動撥打110或當地派出所電話檢舉，警方將立刻抵達現場，讓宵小無所遁形。

＃加強春節期間安全維護工作＃南屯市場＃萬和宮＃第四分局＃

(中時 )