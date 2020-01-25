法鼓山撞鐘儀式今年主題為「培福有福」。(張睿廷攝)

佛教聖地法鼓山今年已是連續第14年舉辦「除夕撞鐘」祈福，主題為「培福有福」，蔡英文總統、前總統馬英九、與法鼓山方丈和尚果暉法師、首座和尚惠敏法師等人24日晚間一起共圓108響法華鐘聲，活動吸引3千多位善男信女參加。蔡英文致詞時表示，自己對台灣民眾願意將國家再次託付給她相當感動，她也會努力為人民幸福打拼，絕不會辜負社會對她的期待。

蔡英文說，相當榮幸受法鼓山之邀，參加「除夕撞鐘」，聖嚴法師曾說過，每個人心中都有一座慈悲寶山，開發了這座寶山，不指自己受用，身邊的家人、朋友都能受惠。

蔡英文強調，作為總統，新的一年她會繼續帶領國家前進，也期盼選舉結束後，民眾能放下對立，一起為國家進步打拼、一起對抗新型冠狀病毒，蔡同時對除夕夜加班的醫護同仁表示感謝之意，希望新的一年國家風調雨順，事事順利。

馬英九說，新的一年已經來到，我們預期中華民國這一年會遇到許多挑戰，但相信國人一定能齊心前進，希望國運昌隆、安居樂業、兩岸關係穩定發展。

法鼓山方丈和尚果暉法師說，廣結善緣，是在人群中關懷對方、利益他人，這是身而為人的一種價值；只要人們時常練習讓自己心中內心平靜、安穩，就會發現，幸福隨時與我們同在。

(中時 )