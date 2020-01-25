藝術家簡佑任作品「臺灣山海屏風—木靈」，以水泥臨摹日治時期畫家鄉原古統的畫作，警世意味濃厚。（袁庭堯攝）

藝術家石孟鑫作品「A」，狹小空間內，各式物件卡在合適的位置，塑造出奇妙的壓迫感。（袁庭堯攝）

藝術家陳昱凱作品「白色之前之後」，誰說畫作一定要四方端正？陳昱凱以白色的牆面作為時間軸，隨機的圖像在失控與直覺間來回互動，帶來觀感上的衝擊與新體驗。（袁庭堯攝）

藝術家張辰申作品「2019肉身計畫 謬思的外科手術 厚植」，燈光昏暗、冷冽的手術室內，有一顆植入人髮的豬頭，詭譎的氛圍下，呈現難以言喻的荒謬與衝突感。（袁庭堯攝）

「感動鼠」兒童暨青少年彩繪高美特展，43所南區國中小學校共發表215個代表家鄉特色的文化色彩。（袁庭堯攝）

「感動鼠」兒童暨青少年彩繪高美特展，43所南區國中小學校共發表215個代表家鄉特色的文化色彩。（袁庭堯攝）

藝術家李亦凡作品「important_message.mp4」

高雄市立美術館館前廣場以嶄新面貌迎鼠年，農曆年間不打烊！25日初一「2020高雄獎」盛大開展，藝術家發揮巧思，打造發人省思、科技融入藝術的精彩創作。此外還有版印DIY體驗課、「金鼠迎親」剪紙活動，適合闔家大小走春迎新年。

「2020高雄獎」3名「首獎」得主日前出爐，藝術家李亦凡作品「important_message.mp4」於暗房中利用三面牆投影，呈現網路世界「內容農場」的真偽資訊。該影片仿造網路影像頻道的說書方式，探詢一條關於毒品、大腦、精神疾病以及網路的敘事。

藝術家簡佑任以水泥作為繪材，在屏風上臨摹日治時期在臺畫家鄉原古統的畫作，打造作品「臺灣山海屏風—木靈」，反應物質在資本主義社會中價值轉換上的流動性與荒謬性；藝術家石孟鑫的作品「A」使用日常生活常見的工具和用品打造，所有物件極盡可能地卡在不同的位置並定位，塑造狹小空間的壓迫感，也反映當代生活經驗裡訊息的繁雜與均質。

「2020高雄獎」大年初一起至5月31日於高美館401-403展覽室和多目的室展出。同時間還有《刺青－身之印》、《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》、《以光織界：徐永旭的藝術世界》、《奔‧月－劉國松》、《南方作為相遇之所》等特色大展。

為了迎接金鼠新春，高美館西側綠廊道、館前廣場均於年前完工，以全新開闊的面貌、藝術家梁任宏的裝置作品迎接民眾到來，展覽、活動詳情請上高美館官網查詢。

(中時 )