南瑤宮今年首度將除夕搶頭香活動改成「拜頭香」，結合路跑吸引大批信眾前來朝聖，超過600民眾報名，加上拜頭香的信眾當晚南瑤宮前聚集超過千名信眾，甚至有遠從日本特地來參加的選手，但因為現場動線不佳，道路狹窄，害許多選手在衝刺出去時跌倒受傷，場面相當混亂。
南瑤宮拜頭香路跑活動分成男女兩組，從南瑤宮廟門前出發，一路往北跑到旭光路口，取得信物後折返回到南瑤宮廟門前終點，全長約1.5公里，男子組冠軍由來自國立台灣體育運動大學競技系1年級的黃登顯奪下，女子組冠軍同樣也是來自國立台灣體育運動大學競技系的鄭宜瑄，兩人是同班同學相約一起來跑，沒想到都獲得冠軍。
彰化南瑤宮搶頭香已有10年歷史，因為每年都會有信眾在過程中，推擠、跌倒甚至受傷，去年廟方甚至將香爐包裹厚棉被，怕有信眾因為衝撞香爐而受傷，今年廟方特別將搶頭香活動改成路跑，彰化市長林世賢原美意，希望民眾不要因為搶頭香而受傷，沒想到改成路跑後競爭激烈，卻帶來更嚴重的傷害。
林世賢說，今年第一次用路跑舉辦搶頭香活動，所以經驗上難免比較不足，在交通管制或路線規劃等都還有待加強，明年一定會更努力用心來辦理，以選手的安全為第一優先，也向今天所有受傷的民眾致歉，也表示會全力協助選手保險申請理賠事宜。
(中時 )
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