有民眾裝扮成財神爺到現場比賽，成功吸引民眾目光，爭相拍照。（吳建輝攝）

由於現場道路狹窄動線不佳，害許多選手在衝刺出去時跌倒受傷，有選手疑似跌倒扭傷腳痛到無法行走。（吳建輝攝）

此次比賽男女組別冠軍都是由國立台灣體育運動大學競技系１年級的同學奪下，黃登顯（右）與鄭宜瑄（左）兩人是同班同學，相約一起來跑，沒想到都獲得冠軍。（吳建輝攝）

路跑結束後由彰化市長帶領所有鄉親，進到廟內拜頭香。（吳建輝攝）

南瑤宮今年首度將除夕搶頭香活動改成「拜頭香」，結合路跑吸引大批信眾前來朝聖，超過600民眾報名，加上拜頭香的信眾當晚南瑤宮前聚集超過千名信眾，甚至有遠從日本特地來參加的選手，但因為現場動線不佳，道路狹窄，害許多選手在衝刺出去時跌倒受傷，場面相當混亂。

南瑤宮拜頭香路跑活動分成男女兩組，從南瑤宮廟門前出發，一路往北跑到旭光路口，取得信物後折返回到南瑤宮廟門前終點，全長約1.5公里，男子組冠軍由來自國立台灣體育運動大學競技系1年級的黃登顯奪下，女子組冠軍同樣也是來自國立台灣體育運動大學競技系的鄭宜瑄，兩人是同班同學相約一起來跑，沒想到都獲得冠軍。

彰化南瑤宮搶頭香已有10年歷史，因為每年都會有信眾在過程中，推擠、跌倒甚至受傷，去年廟方甚至將香爐包裹厚棉被，怕有信眾因為衝撞香爐而受傷，今年廟方特別將搶頭香活動改成路跑，彰化市長林世賢原美意，希望民眾不要因為搶頭香而受傷，沒想到改成路跑後競爭激烈，卻帶來更嚴重的傷害。

林世賢說，今年第一次用路跑舉辦搶頭香活動，所以經驗上難免比較不足，在交通管制或路線規劃等都還有待加強，明年一定會更努力用心來辦理，以選手的安全為第一優先，也向今天所有受傷的民眾致歉，也表示會全力協助選手保險申請理賠事宜。

(中時 )