在葡萄牙貢多馬爾舉行的「東京奧運團體資格賽」，中華男隊不讓女隊專美於前，今（25）日大年初一凌晨傳回捷報；以3比0勝波蘭挺進8強，拿下滿額3張門票，除可參加東奧男團賽，還有2個男單參賽席次。老將莊智淵今天單雙打都獲勝，居功厥偉，個人將可五度進軍奧運，成為台灣第一人。

今天凌晨的男子8強賽首先進行雙打，中華隊由老將莊智淵搭配陳建安上陣，以直落三（11-8、11-6、11-8）擊敗KULCZYCKI Samuel／BADOWSKI Marek，先馳得點，1比0領先。

接著進行單打，中華隊推出世界排名最佳的小將林昀儒出馬，又以直落三（11-7、11-8、11-6）擊敗DYJAS Jakub。第3點仍是單打，中華隊由莊智淵迎戰BADOWSKI Marek，結果仍是直落三（11-9、11-4、11-7）獲勝。

由於比賽採5點3勝制，負責第4、5點的林昀儒、陳建安的2場單打不用再比；中華男隊以3比0過關，除了挺進8強，也取得滿額的3張門票。

此次東京奧運桌球有男女團體、單打以及混雙，一共5面金牌，每隊男女選手最多各3人，滿額是6人。除了可參加男女團體，男女單打則各有2席，另外林昀儒／鄭怡靜之前已取得混雙參賽資格。

此外，今天實際下場比賽的莊智淵、林昀儒、陳建安（廖振珽、彭王維備戰），應該就是中華隊進軍東奧的戰將，其中莊智淵更將以39歲之齡第5度參加奧運，成為台灣第一人。

(中時 )