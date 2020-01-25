2020年，即民國109年，是農曆庚子年，庚金生子水，主財旺，表示今年守規矩謀財都能賺錢，國家財經也會不錯。12生肖各有吉星兇神駕臨，會帶給生肖喜慶災難，通靈大師江嘉葉特別就12生肖一一分析給大家，新的一年行事做參考，她特別叮嚀，無論任何生肖都該點光明燈，花點小錢趨吉避凶。

《鼠》

吉星：將星，金匱

兇神：伏屍，劍鋒，太歲

今年將星當權，名利雙收，又有金匱吉星拱照，很多事都能如願，事業運也不錯，能更上一層樓。只是今年太歲流年，太歲當頭，無喜恐有禍，今年易有破財現象，身體健康欠佳，易有血光之災，加上兇神伏屍、劍鋒臨身，恐有莫名的是非或災禍發生，因此本年應多行善積德，處事應多包容，多忍讓，多充實自己，凡事謹慎，自然可以化凶為吉，若能沖喜更佳，古言「一喜破九災」，家有喜事，結婚嫁娶，新居入宅，懷孕生子，都能化解災厄，宜點光明燈除去凶象。

★吉祥物：屬鼠的人理財能力較弱，可在家裡擺放一盆金錢樹，提升財運，或配戴觀音菩薩水晶手環，可趨吉避凶。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

《牛》

吉星：玉堂，貴人

凶神：病符

今年為牛鼠六合，玉堂吉星拱照，家中生百福，戶外納千祥，人緣佳，有貴人相助，並有紅鸞星臨身，單身者易尋到伴侶，已婚者要防有桃花破壞家庭，小心易遭盜賊扒手，有病符星臨身，小心血光之災，開車宜小心，凡事謹慎提防，自然可保安泰，鼠年不宜探病，也不宜吃喪家食物，不要管他人閒事，凡事守之則安泰，妄動則易招災厄，須防財多身弱，多行善可化解。

★吉祥物：屬牛的人吃苦耐勞，做事踏實，然為人太過老實，比較保守，做的多賺得少，可在辦公室左邊擺一盆「鴻運當頭植物」，也可戴黃水晶手環或項鍊墜子，有助賺錢賺得快，也賺得輕鬆，但想投機取巧，用旁門左道的方法賺錢，則千萬不可哦！

(中時電子報)