2020年是農曆庚子年，庚金生子水，主財旺，表示今年守規矩謀財都能賺錢，12生肖各有吉星兇神駕臨，其中屬虎的凶多吉少，不少方面都要要注意，屬兔的人則名利雙收吉慶多，通靈大師江嘉葉就詳細分析12生肖的整體運勢讓大家作為參考。

《虎》

吉星：三合，六合

凶神：吊客，天狗

今年運勢凶多吉少，有天狗凶星以及吊客災星臨身，如馬行走石子路，顛頗奔走，速度慢又不能加鞭催快，否則會惹火馬匹狂奔或摔甩騎者，自顧而去，意味著事事難成，須預防小人暗傷，易有盜賊或官司之災，且要預防破財損傷，若有投機之財易有大破之象，小心車關，易有外傷血光之災，有為家人披孝服之悲傷，不宜探病或參與喪祭，最好在過年前就點光名燈，和求得廟裡護身符防災難侵身，要多行善、多捐款，凡事三思而後行，保守為宜。

★吉祥物：屬虎的人勇於冒險，賺錢方法和手段多方向，但因常常過於急進冒險，搞得錢財散盡，可在客廳擺放一盆「七葉蓮」，能夠在求財路上平穩前進，守住錢財，亦可戴黃水晶手環。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

《兔》

吉星：福德，紅鸞，天德

兇神：卷舌，咸池

今年有吉星福德、天德拱照，是吉慶之兆，家中生百福，在外地事事順利，財祿臨門納千祥，名利雙收，又見紅鸞，會有喜慶，財丁並至，只嫌凶神捲舌到臨，慎防小人相害，要防口角及爭吵惹煩惱，避免與小人接近能免禍事，幸有吉星相照，可逢凶化吉，若真的事件複雜難以解決，可在每月初一、十五，叩拜福德正神（土地公），請求支持幫忙，記得許願要還願，拜拜時記得千萬不要空手到哦！

★吉祥物：屬兔的人不太懂得賺錢的訣竅，金錢觀也相當保守，因此他們的財富都累積得相當慢，想要發財都不是很容易，可在自家冰箱上擺放樹支「富貴竹」（必須要單數），可以幫助提升發財的速度，賺錢賺得更多更快，亦可配戴綠色水晶、白色水晶解厄運。

(中時電子報)