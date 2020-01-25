生肖運勢報你知 （影/中天新聞）

鼠年十二生肖裡誰的工作、財運、桃花會最好？命理師楊登嵙對《中時電子報》整理出好運生肖前五名，「屬龍、猴、蛇、虎、豬」的運勢都很不錯。想要讓新的一年好運旺來，楊登嵙說可在農曆大年初一時的西方位「迎財神」、「求喜神」，他並且曝光2020新年旺財13招，做越多財越旺。

鼠年運勢TOP5：

龍→運勢、人緣、財運佳，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握。已有適合對象者宜結婚。

猴→事業貴人多助、收益提升，正財偏財都不錯。感情上有戀愛對象者，不妨採取攻勢。

蛇→貴人相助會升遷，今年正財收入穩定，但花費甚多，難以積聚，故此必須戒除浪費陋習。桃花旺，單身者可在今年展開追求；而對於談戀愛已久的人，則適宜結婚。

虎→有升遷機會、投資獲利。財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。感情上要注意對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿。

豬→事業運佳有貴人助。但財運較低迷，正財橫財均不宜憧憬。今年感情上會出現一些意外的情緣，但多爲霧水桃花，千萬不可陷入太深。

楊登嵙也公開2020年庚子年，旺財13招，做越多財越旺：

1.大年初一走春，求事業、財帛、健康，楊登嵙表示每年是不同的時間與方位，今年是早上九至十一點或十三至十五點，從住的家裡或飯店出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的西方找一家自己覺得不錯的「陽廟」（供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等），祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。千萬不可至「陰廟」（供奉百姓公、萬善爺等）；信奉天主教、基督教則到該方向之教堂。

2.房子西北方放流水盆

3.帶著白、金、銀、藍、黑色的開運色飾品

4.穿白、金、銀、藍、黑色的開運色服飾

5.黑豆放紅包裡「一包4顆、一包9顆」，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，引動好運磁場。

6.客廳斜對角L形角落是「聚財位」，擺放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞。

7.經常攜帶財神符在錢包或包包裡

8.壓歲錢(放在枕頭下，初五後存銀行當錢母)

9.火爐（除夕圍爐桌下放火爐，以8枚銅板（發）環繞）

10.招財樹放在大門旁，左右邊皆可

11.橘子加紅紙環繞，置大門入口處或客廳桌子上，大吉大利（大進大利）

12.大門口腳踏墊下放至268元硬幣。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）

13.開工紅包（放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母）。

上圖 ：開運飾品龍龜。下圖 ：黑豆數目4顆和9顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，讓新的一年好運全開。(圖/楊登嵙提供）

(中時電子報)