大陸一名男子陸堯，他的妻子是在疫情前線的報導記者；武漢封城後，身在江蘇省的陸堯決定開車回到武漢的家，親自照顧堅守工作崗位的妻子。他知道自己可能有很長一段時間不能出城，也可能這輩子都見不到父母和孩子，但愛情的力量還是讓他戰勝對病毒的恐懼、對親情的依戀，勇敢闖入一級疫區。

陸堯一家人住在不同的縣市，原本準備齊聚上海過年，但從20日疫情變得嚴重，人在南京的他和親人討論後，決定取消聚會。「父親決定帶著親家和孩子，先回蘇北的老家，我決定的是要返回武漢，因為我愛人一個人，還在這次疫情報導的第一線。」

平時車流量極大的公路，在封城後顯得空蕩蕩。（圖／好看視頻）

1月23日武漢在凌晨宣布封城，陸堯立刻開始準備物資，把車子的油加滿，上路前往疫區武漢。封城消息傳出1天，就已有近30萬人逃離武漢；但愛情的力量，卻讓陸堯甘願冒著生命危險，也要守護自己的另一半。他說：「成家5年了，這個春節是第一次和父母分開過年，選擇從江蘇逆行回武漢。」

23日晚間8時，陸堯在滬蓉高速公路進武漢前的青龍收費站，錄下一段影片。他說：「開過這條路，很長時候應該就出不來了。」即便如此，他也沒有絲毫猶豫，一心只想陪在妻子的身邊。從陸堯PO的影片看見平時車流量極大的連接橋卻是一片空蕩蕩，幾乎沒有別的車子。他坦承心中非常焦慮、緊張，很擔心妻子的安危，「這段路，我會記住吧！」

陸堯在深夜終於回到家，並將自己準備的馬鈴薯、玉米、葉菜和辛香料放進冰箱，他說：「短期內應該不需要出門去採購，減少感染的機會。」除此之外，他也帶了許多消毒用的酒精、雙氧水、10多個N95口罩和大量醫用口罩，卻不知道妻子何時才能回家。

陸堯準備了大量的食物，以減少出門採購的機會。（圖／好看視頻）

聽說病毒不耐高溫，陸堯就立刻將家中的餐具高溫殺毒。他說：「以前我們採訪病人時，他們在家，所有餐具都是要高溫消毒，現在我們終於自己也到了這一步。」他坦承，完全沒想到事情竟會發展成如此嚴峻的局面。

24日除夕，陸堯一早就起來幫妻子煮咖啡，在她出門前說句：「今天小心點哦！」妻子不僅要抱著被感染的風險採訪，每天回到家也只能睡4小時；陸堯能做的，就是好好顧家、全心全意支持妻子，做她最強大的後盾，希望每天前往疫區採訪的妻子，能夠平平安安、全身而退。

陸堯每天早上幫妻子煮咖啡，提醒她在疫區採訪要小心。（圖／好看視頻）

陸堯表示，小區內現在幾乎看不到人，但他算了一下停車的數量，認為留在疫區的人不少。留在武漢本身就是一場長期抗戰，陸堯打算除夕夜煮水餃，但卻不知道妻子能否安全到家，他的自拍影片也讓網友相當感動，紛紛祝他好運，能和妻子一起挺過疫情。

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(中時電子報)