哈利王子和妻子梅根在卸下英國皇室的職務之後，已經舉家遷到加拿大定居。他們夫妻新的住所，也令外界深感好奇。

根據《路透社》報導，哈利和梅根選在加拿大不列顛哥倫比亞省的維多利亞(Victoria)定居，購置了一棟濱海的別墅。

令人莞爾的是，維多利亞是加拿大跟英國皇家淵源最深的城市。城市的名字就是以前任英國女王維多利亞命名。維多利亞女王在位1837到1901年，當時大英帝國正快速擴張，維多利亞城就成了加拿大西岸新殖民地的首府。

正因如此，維多利亞的市容承襲了許多英式風格的建築，很多英國的傳統文化也被保存了下來，例如現在的街道上，還看得到紅色雙層巴士，跟倫敦的一模一樣；每天下午，大批人群湧入英式下午茶店，在皇后酒店(Fairmont Empress Hotel)最有名的那一間茶店，不但茶品道地，門口還插著英國國旗呢。

當地的民眾都說: 維多利亞可能比英國更像英國。每年都會有數以千計個英國退休人士，搬到維多利亞定居，除了因為語言、文化、生活型態與英國如出一轍之外，氣候也比英國舒適宜人。

除此之外，英國皇室成員出訪加拿大時，時常在維多利亞住宿。受訪者大都歡迎哈利和梅根定居在維多利亞，並說當地人比較尊重個人生活，狗仔文化並不流行，哈利和梅根應可享有更安靜的私人空間。

(中時電子報)