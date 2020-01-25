玻利維亞右派臨時政府今天宣布，斷絕與長期盟友古巴間的外交關係。

法新社報導，玻國外交部長努涅斯（Yerko Nunez）表示，古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）近期指玻國臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）是「政變領袖」的言論「令人無法接受」。

此外，努涅斯也猛烈批評古巴對玻國臨時政府的「持續敵意」。

古巴是玻國前社會主義總統莫拉萊斯（Evo Morales）的堅定盟友。

(中央社)

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