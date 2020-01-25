玻利維亞臨時政府宣布 斷絕與古巴外交關係 08:252020/01/25 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 玻利維亞右派臨時政府今天宣布，斷絕與長期盟友古巴間的外交關係。 法新社報導，玻國外交部長努涅斯（Yerko Nunez）表示，古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）近期指玻國臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）是「政變領袖」的言論「令人無法接受」。 此外，努涅斯也猛烈批評古巴對玻國臨時政府的「持續敵意」。 古巴是玻國前社會主義總統莫拉萊斯（Evo Morales）的堅定盟友。 (中央社) #古巴 #外交 #政府 #臨時政府 #努涅斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》陸1287人確診41死 450解放軍馳援 - 國際 美中餐廳爆關閉潮 華人老闆笑了 - 國際 英式下午茶、雙層巴士 哈利梅根定居這城市 簡直倫敦翻版 - 國際 土耳其6.8強震 18死500傷 - 國際 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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