法國衛生部長阿涅絲・布辛(Agnes Buzyn)本周五證實，法國確診了兩名武漢肺炎的病患，這是武漢肺炎在歐洲確診的首例。

這兩名病患近期內都曾經去過大陸的武漢地區，返回法國後身體不適，就醫之後確診為「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV)。

這兩名病患一名在巴黎，一名在波爾多。法國衛生部表示，有鑑於法國往返大陸地區的人數眾多，可能還有人受到感染但尚未發現症狀。而這兩名病患在就醫前，也接觸過其他十多人，衛生部正積極追蹤他們可能傳染的路徑，預期會在法國境內發現更多的病例。

布辛也強調，法國是歐洲第一個確診武漢肺炎病例的國家，是因為他們成功研發出一款篩檢冠狀病毒的測試方法，診斷過程既快又精準。

同時，美國疾病管制中心(CDC)也在本週五宣布，芝加哥確診第2例武漢肺炎病例。該名病患為60多歲的女性，上週從大陸武漢返回美國，就被診斷出武漢肺炎，目前正接受醫院的隔離治療。據報導，全美現在有超過60起疑似病例，包括一名昨天剛從武漢返回德州的美國大學生，都出現了呼吸道不適的病徵，CDC也正嚴密地追蹤。

(中時電子報)