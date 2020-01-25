台北市大龍峒保安宮每年除夕夜抽國運籤是新春重頭戲，今（25日）照例於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，預測鼠年運勢。其中，象徵今年國運的國運籤詩為「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」。董事長廖武治表示，從字面上解釋，寶劍高高掛在上面，寶劍的匣子打開，可看到裡面的寶物，所以整體運勢看起來很不錯。

保安宮今天依例抽出四支公籤：新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業），預測鼠年運勢。

國運籤方面，廖武治表示，今年的國運籤是吉籤，運勢應該會比去年更好，這也可以套上2020大選結果看出端倪；至於今年究竟是不是會很好，大家都拭目以待。廖武治也提到，今年國運籤詩提到「不管人間分萬類」，象徵不管社會有什麼不同的聲音，台灣還是會像旭日東昇一樣，非常好，所以是非常好的籤。另外，今年的商業籤詩：「牡丹驟雨壓敧斜，皎月揚輝雲莫遮，雲豈不時遮月色雨，無常壓有名花」，商業運勢也很好。

農牧籤詩：「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」。

漁業籤詩：「一輪明月照千家，銀漢澄清望眼斜，丹桂分枝長葉在，纖纖雲翳謾相遮」。

廖武治分析，代表農牧的五穀籤稍微差了一點，但商業、漁業籤都不錯。

(中時電子報)