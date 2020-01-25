武漢肺炎疫情迅速擴散 陸解放軍大動員

武漢肺炎全球案例。(製表／張家齊)

武漢肺炎疫情持續擴大，據東網報導，在湖北增加180例與15死後，全大陸確診病例已達1287宗，共41人喪生。

由於疫情迅速蔓延，據《解放軍報》24日報導，經中央軍委批准，解放軍派出3支醫療隊共450人，24日晚分別從上海、重慶、西安搭乘軍機出發，並於當晚23時44分全部抵達武漢機場，25日將赴武漢指定接診肺炎病例較多的地方醫院進行救治。

醫療隊分別由陸、海、空軍醫大學抽組，每支醫療隊150人，分指揮組、普通患者治療分隊和危重症患者救治分隊，配備呼吸科、感染性疾病科、醫院感染控制科、重症監護室等醫學專家，其中有不少都參加過小湯山抗擊「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）的經歷。

至今大陸29個省市區已淪陷，多地啟動重大突發衞生事件機制1級響應。湖北除了襄陽市及神農架林區外，其餘城市均已「封城」，意味湖北已接近「封省」。

而疫情最嚴重的武漢市「封城」已邁入第3天，嚴重缺乏醫療物資和人手，而廣東，上海與重慶等地的醫療團隊除夕夜已出發，紛紛趕赴武漢支援。

(中時電子報)