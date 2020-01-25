選黨主席有譜？呼聲頗高的國民黨青壯派立委江啟臣選不選黨主席一直受到外界注目，但江就是不鬆口回應，僅表示自己不會在改革國民黨中缺席。就在昨晚，江啟臣辦公室昨晚向外界發布訊息，稱江今將在9點15分將於豐原服務處舉行新春拜年茶會，並就黨主席補選發表聲明。政壇人士認為，江選在大年初一發布，應就是要宣布投入黨主席補選。

呼聲頗高的國民黨青壯派江啟臣，日前22日受訪時表示，改造、改革比改選更重要，自己不會缺席，至於是否參選黨主席，江啟臣不願鬆口，僅表示「再給我一點時間，領表1月31日截止，過年這段時間會好好思考。」

而就在昨天除夕晚上，江啟臣辦公室於Line官方群組發布訊息，先是祝記者朋友新春愉快後，接著表示，「江啟臣委員將於明日大年初一(1/25)上午9點15分，於豐原服務處舉行新春拜年茶會，並就國民黨黨主席補選一事發佈聲明，敬邀媒體朋友前來採訪。再次祝大家新年愉快」！政壇人士預料，江應是選在大年初一宣布投入黨主席補選，期許新年開始帶給國民黨新氣象。

(中時電子報)