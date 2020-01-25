新型冠狀病毒肺炎已迅速蔓延到武漢以外的地區。（美聯社資料照）

爆發於武漢的新型冠狀病毒肺炎正在衝擊近期的運動賽事，24日職籃CBA宣布將2月1日起的所有賽事改期，著手幫球迷辦理退票或換票。更改的賽程日後另行發布。CBA球星林書豪也在微博貼出戴口罩自拍照幫醫生加油。

大陸體育總局要求各協會提報近期要舉辦的比賽，包括如何防疫以進行評估，近幾個月的非緊急賽事全數暫停或是縮小規模。緊要的比賽則更換時間地點，例如亞太區的奧運拳擊預賽延期到3月，並且移至境外舉行。預定2月22日開踢的中超還不確定該如何處理。

陸媒報導這次疫情可能嚴重打擊體育公司籌辦比賽的收入，如果5月黃金周前都沒有控制住，上半年的市場將陷入困境。不過2月28日在海南舉行的桌球亞洲盃，日本隊仍然照預定參加，因為地點距離武漢1000公里以上，日方認為目前的情況「還不需要過於擔心」。

此時正逢春節，足球明星「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)特別發布問候影片，鼓勵大陸球迷「堅強起來共度難關」。伊布最近因為入股事件遭到一些家鄉球迷唾棄，不過他這次在大陸馬上多了很多球迷。

(中時電子報)