除夕夜傳爆頭死亡車禍 20多歲男命喪高屏橋 07:362020/01/25 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高屏大橋昨除夕夜發生一死一傷死亡車禍。(高屏大橋示意圖／中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南台灣高屏大橋昨(24日)除夕夜發生死亡車禍！一名20多歲年輕男子當場爆頭死亡，另一名64歲男婦人肢體擦傷，被送至到屏東基督教醫院救治。警方獲報立即封鎖現場進行採證，仍在調查事故過程與原因。 (中時電子報) #爆頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 女大生遭撞爆頭亡 違停運將也有罪 14:482020/01/22 社會 員警車禍 不等救援…突舉槍爆頭 22:342020/01/22 國際 陸百億級私募 僅20檔跑贏大盤 04:092020/01/23 焦點新聞 【金鼠招財佈家居3】大年初一穿新衣拜拜 好運一整年 09:362020/01/23 財經 NBA》連續10場得分破20 羅斯平生涯助活塞奪勝 12:052020/01/23 體育 新網紅景點 西螺福興宮除夕夜送頭香狀元機票及金項鍊 09:052020/01/24 生活 除夕也有「跨年晚會」 到台南聖母廟看煙火 14:422020/01/24 生活 武漢肺炎 疾管署除夕夜證實：新增2例確診 台灣累積3病例 20:112020/01/24 生活 新北市幸運兒「刮」中頭獎200萬 大年除夕夜彩券行買氣旺 22:062020/01/24 財經 除夕夜大樂透頭獎無人中 明天開出金額累計上看2.5億 22:442020/01/24 財經 社會熱門新聞 初一別做6件事…否則不順一整年 - 社會 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 小王摩鐵啪人妻：頂到子宮 綠帽夫告不成氣炸 - 社會 情侶久旱甘霖火山爆發 女大生喜獲「黃金」萬兩 - 社會 新北泰山慈濟環保站大火 烈焰沖天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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