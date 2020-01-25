南台灣高屏大橋昨(24日)除夕夜發生死亡車禍！一名20多歲年輕男子當場爆頭死亡，另一名64歲男婦人肢體擦傷，被送至到屏東基督教醫院救治。警方獲報立即封鎖現場進行採證，仍在調查事故過程與原因。

(中時電子報)