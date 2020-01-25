台南市北門南鯤鯓代天府去年大年初一舉辦循古禮抽國運籤活動，未料60支籤全抽完，都未獲得3次聖筊肯定，創下建廟357年來首見，也讓外界稱奇。今大年初一，南鯤鯓將抽國運籤，結果如何將備受矚目！

南鯤鯓代天府國運籤備受外界矚目，其中2015年抽出「武則天坐天」成功預言有女總統，果然總統蔡英文就當選。不過，蔡英文上任後，抽出的國運籤都不佳，原本去年打算不抽，免得惹議，沒想到擲爻問神明，神明不同意，只好繼續抽國運籤，但強調不再解籤。沒想到結果超詭異，竟然抽完一整桶60支的籤，統統不中，讓當時觀看的網友都覺得毛毛的！

今年總統蔡英文由原本落後的局勢，一躍而起逆轉大勝，得票數更是創下歷史新高的817萬票，如此戲劇化的過程也讓外界嘖嘖稱奇，似乎是隱含去年南鯤鯓「天機不可洩露」之意。因此，今天大年初一，南鯤鯓的國運籤，結果如何將備受矚目！

(中時電子報)