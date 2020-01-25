美國總統川普夫婦與國務卿蓬佩奧今天分別發出新春賀詞，祝賀鼠年快樂。不過，白宮與國務院的賀詞中都未提及近來在中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒。

白宮發出的川普新春賀詞中表示：「梅蘭妮亞和我一起向在美國與世界其他地方歡慶農曆春節的民眾致上最溫暖的問候。」

川普在賀詞中說，此時此刻，他和數以百萬計的民眾一起迎接鼠年到來，迎接充滿機遇的新年。在擁抱亞洲傳統的民眾以煙火、年夜飯、親人團圓等方式慶祝這個特殊時刻之際，他與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）祝賀大家新的一年幸福、健康、繁榮。

川普也在賀詞中對亞裔美國人持續豐富美國文化，增強美國經濟、國防的努力，對美國貢獻良多表達感謝之意，聲明最後寫著：「新春愉快」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）也在新春賀詞中向全球各地朋友表達最誠摯祝福，祝賀1月25日農曆新年快樂。

蓬佩奧說，鼠年是新的一年開始，在為建設一個充滿繁榮與機會的世界共同努力之際，盼能利用這個機會重申美方對堅持不懈與夥伴關係所作的承諾。

儘管川普與蓬佩奧一如過往在農曆新年前夕向全球歡慶農曆新年的民眾表示祝賀，不過，白宮與國務院不約而同都對近來在中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）隻字未提。

(中央社)