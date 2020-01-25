美國國防部週五表示，本月在美軍駐伊拉克空軍基地所發生的伊朗飛彈襲擊事件中，有34名美國軍人因轟炸遭受腦部受傷，儘管有一半的人之後能夠恢復工作，但是絕不是川普總統最初宣稱「沒有美國人受傷」，他後來改口「受傷不是很嚴重」也不準確。

美聯社報導，五角大樓首席發言人喬納森·霍夫曼(Jonathan Hoffman)說，34名傷者都屬於因強大震撼力造成的創傷性腦損傷(Traumatic brain injury,TBI)，其中16人在傷勢評估後確認健康沒問題，留在伊拉克繼續服勤；但有18人必須後送到德國蘭茲圖區域醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center）做進一步的驗傷。之後8人再乘飛機返回美國，進入馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受進一步治療。美國國防部沒有透露他們受傷的確切性質，以及他們的服務的單位和隸屬關係。

像是腦震盪這樣的創傷性腦損，可能初期時看不出來，但隨後會因顱內出血而惡化，因此美軍愈來愈注意戰地的簡易診斷設備。(圖/美國陸軍)

美軍的傷亡問題，牽涉到後續是否繼續反擊，並冒著與伊朗進行更大規模作戰的決定。川普選擇到此為止，然後伊朗也表示這項報復已經足夠，緊張局勢有所緩解。

五角大廈在1月17日，報告說有11名美軍人員在撤離後，出現了類似腦震蕩的症狀，川普說：「我聽說他們頭痛，還有其他幾件事……我可以說這算很嚴重，至少不如遭到簡易路邊炸彈襲擊那麼嚴重。」

此話一出，遭到羅德島州民主黨參議員傑克里德(Jack Reed)的批評，里德曾在美軍遊騎兵部隊服役，他希望川普為此道歉。

里德在一份聲明中說：「 TBI(創傷性腦損傷)是一個嚴重的問題，不能簡單的說成頭痛，他可能不是故意不尊重傷者，但這番言論是對我們部隊的侮辱，欠一個道歉。」

近年來，隨著醫療科學提高，TBI已成為軍方越來越關注的問題。它涉及傷者日後的思維、記憶、視覺、聽力，和其他不同程度的損害，不能不注意。疾病預防控制中心說，嚴重的TBI，可能導致死亡或長時間的昏迷，或者健忘症。

國防部說，在2000年至2018年期間，美軍有超過37萬5千起的TBI受傷報告。

(中時電子報)