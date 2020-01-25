你是否曾經抱著興奮心情，等待和另一半分享天大的好消息，沒想到卻被對方澆了盆冷水，徒增傷心和憤怒？身為社會的一份子，我們非常重視有難同當，在彼此需要時伸出援手；但過去研究也發現，有樂同享也對伴侶關係有相同程度的影響，或甚至更多。我們對好消息的反應，左右另一半對這份關係的滿意度。

當我們陷入低潮時，另一半的情感支持也會產生副作用，讓我們感到虧欠，加深我們的負面情緒。好消息正好相反，另一半聽見喜訊的興奮反應，不但可以強化好事帶來的效益，還能讓彼此感覺更親密。

已婚多年女性對夫妻關係的滿意度和她們的腦神經活動息息相關。（圖片來源：pixabay）

女性大腦活動 對丈夫出乎意料的正面情緒更敏感

刊載在《人腦圖譜》（Human Brain Mapping）的一份大腦造影研究，為上述研究提供更科學的解釋。新研究指出，已婚多年女性對夫妻關係的滿意度和她們的腦神經活動息息相關，尤其是她們對丈夫展現正面情感的反應，而不是負面情感。

多倫多大學（University of Toronto）羅特曼研究機構（Rotman Research Institute）心理學家派翠肯（Raluca Petrican）找來平均年齡72歲、結婚平均40年的14名女性，掃描她們觀看影片時的大腦活動。

研究人員準備的影片是由多段10秒短片組成，每段短片沒有聲音，播放每位女性的丈夫或是陌生人的不同情感表現，但字幕卻配上錯誤說明。例如：短片播出的畫面是丈夫因為幸福回憶（像是他們第一次買房）微笑或大笑，但字幕卻錯誤標示該名男性談論的是悲傷回憶（像是被公司開除）；或是負面情感表現的短片，配上的是談論美好回憶的字幕。

這些影片設計的目的，在讓女性感受到，丈夫或陌生人的情感反應和自己的反應發生落差的情況。對應到現實世界，就像是丈夫對某件事感到興奮，但妻子卻不覺得特別高興。實驗探討的問題是，她是否會注意到丈夫的這種不一致情緒；相較於陌生人，她是否更敏感察覺丈夫的反應。

研究首先發現，比起陌生人，女性在觀看丈夫影片時，整體大腦活動更活躍，這代表大腦神經處理更多的理智和情感訊息。不過這種結果僅限於丈夫表現出不一致的正面情感。至於其他類型影片（片中人物展現怪異的負面情感表情），女性在觀看陌生人影片時，整體大腦活動和看丈夫影片時沒有差異。換句話說，女性的整體大腦活動，對丈夫出乎意料之外的正面情感更敏感。

實驗結果打臉過去研究：我們對另一半正面消息的反應，是維持美滿婚姻的最重要因素。想想這些女性已經結婚幾十年，所以她們和丈夫可能有維持婚姻美滿的其他秘訣。大腦造影資料顯示，部分原因可能是當丈夫展現只有自己知道的快樂（非夫妻共有的快樂）時，女性會快速調整配合。

婚姻要幸福，不能只靠單方面維持，夫妻雙方都扮演很重要的角色。（圖片來源：pixabay）

婚姻美滿和伴侶的正面情感息息相關

但這個特殊解釋又無法說明另一個研究結果：女性對婚姻的滿意度（根據問卷調查）和她們對丈夫的正面與負面情感，大腦的神經處理活動呈現正相關。

不過，另一項關鍵結論，也說明我們對另一半正面情感回應的重要性。例如：問卷中對婚姻滿意度愈高的女性，她們的鏡像神經元（展現同理心的神經元）在觀看丈夫影片時，比起陌生人的影片更活躍。不但如此，比起負面情感表現，丈夫的喜悅表情讓她們的鏡像神經元活動更顯著。這個結果似乎也支持婚姻美滿和伴侶的正面情感息息相關。

對於這個研究的初步和複雜結論，我們必須審慎解讀。這個實驗僅探討妻子對丈夫的情感反應，丈夫對妻子情感的反應又是如何呢？畢竟維持婚姻美滿，夫妻雙方都扮演重要角色。

儘管如此，這份研究結果也確實指出，就一般而言，處於長期穩定關係的雙方，對於另一半的正面情感特別敏感，尤其是出乎自己意料之外的正面情感。

總之，這份研究讓我們有機會想一想。當你的另一半帶著興奮表情回家時，你會是什麼反應？是不是只有在心情好時，你才會注意到呢？

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(中時電子報)