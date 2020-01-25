快艇隊前日傳出不和，似乎有些隊員不滿總教練處理兩大球星里歐納德(Kawhi Leonard)與保羅喬治(Paul George)的方式。他們認為總教練瑞弗斯(Doc Rivers)太寵那兩位大將，除了輪休之外也沒在練球時上緊發條，連帶影響到隊友的練球態度。

上季快艇沒有任何球星就打到西區第8，美媒The Athletic報導有些球員不喜歡本季雙星帶來的大轉變，即使他們的戰績因此衝上西區前3。事實上季初瑞弗斯就坦承根本沒有讓里歐納德與保羅喬治一起練過球。大球星影響練球的不只是快艇，隔壁湖人隊詹姆斯(LeBron James)還可以直接跟總教練商討練球安排。

大前鋒派特生(Patrick Patterson)稍後在IG回應，駁斥快艇不和的報導為「假新聞」，此外他懶得講太多。其實瑞弗斯也很無奈，保羅喬治和里歐納德都不算耐操，本季都已缺陣10場以上，里歐納德當初還因養傷問題與馬刺鬧翻。

快艇醫療團隊仍建議瑞弗斯不要讓里歐納德連續兩天出賽。28歲的里歐納德本季數據全面成長，場均27.1分、7.4籃板、5.0助攻，罰球命中率88%。保羅喬治因為上場時間減少到30分鐘，數據下滑到23.5分、6.0籃板、3.7助攻、1.5抄截，但整體來說效能沒有下降。

(中時電子報)