明天鋒面通過，全台有雨，接著冷空氣南下、溫度下滑。氣象局表示，初三、初四（1/27、28）強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地降溫，初三深夜西半部、東北部低溫13～15度，高屏及花東17、18度，將一路冷到1月底，初五至初七臺南以北、東北部下探10度。

氣象局資料顯示，今天鋒面南移到臺灣北部海面，東半部有局部短暫雨，北部雲稍增多，偶有飄雨，中南部不受影響。明天初二鋒面通過，大氣環境不穩定，全臺有雨，西半部雨勢較大，鋒面過後冷空氣也開始南下，全台溫度將明顯下滑。

氣象局表示，下周一、二（初三、初四）強烈大陸冷氣團逐漸南下，冷空氣增強，初三深夜，西半部、東北部下探13至15度，高屏及花東17、18度；受到華南雲雨區東移，水氣整體偏多，還是全臺有雨的天氣型態，但發生較大雨勢的機率下降。

氣象局表示，下周三到下周五（1/29~31，初五至初七）強烈大陸冷氣團繼續影響下，從濕冷轉為偏乾冷，導致輻射冷卻現象增強，西半部夜晚到清晨溫度更低，臺南以北、東北部10至13度，沿海、空曠地區或接近山區的平地氣溫可能10度以下，高屏、花東13~15度，白天北部高溫１５度上下，是冷空氣表現最顯著的時期。

中視新聞

(中時電子報)