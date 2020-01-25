大陸新型冠狀病毒席捲當地，亞洲各國也紛紛出現確診案例，台灣目前已有3名患者確診，眼看疫情越演越烈，台灣民眾出現時紛紛戴上口罩防止病毒入侵；然而，有醫師指出，當大家都在談論如何戴口罩的同時，其實「脫口罩」也是很重要的！

陳志金在個人的臉書粉專「Icu醫生陳志金」表示，若不知道如何「脫口罩」、如何「丟棄口罩」，那麼口罩就是白戴了；當你脫口罩時，不小心摸到沾有口沫的地方或是口罩表面時，然後又用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，那麼病毒便有機會入侵你的身體。

至於丟棄口罩，陳志金提到，如果是在感染區工作的醫療人員用完口罩準備脫去時，千萬不要摸到口罩面，拿著口罩的耳掛（或橡皮筋）去丟，丟完就要「馬上洗手」！就連一般民眾也是比照辦理，建議醫院可以在門口提供加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶，方便民眾到醫院探視有潛在呼吸道傳染病的患者後，能將口罩直接丟棄，不要將口罩收起來，打算下次再用，或是隨手揉一揉直接丟到一般垃圾桶。

陳志金點出，除了如何正確「戴好口罩」、「脫口罩」以及「丟棄口罩」外，更重要的就是勤洗手，「打噴嚏或者咳嗽，用手摀著口鼻以後，需要立即去洗手，以免把手上的口沫污染到其他地方。在外面（尤其是醫院）按電梯、接觸過手扶梯、樓梯的扶手、門把後，都要洗手！反正，如果不能確定的，就是再洗手！」

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(中時電子報)