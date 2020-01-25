大陸武漢肺炎疫情持續擴散，近年把演藝重心轉往大陸的女星劉樂妍，日前接受媒體專訪坦言當地人心惶惶，所有民眾都在搶購口罩，而且已經到了大缺貨的狀況，未料昨日在臉書發文，則是表示自己命硬的不得了，區區肺炎是弄不死她的。

劉樂妍表示之前接受媒體專訪時，強調自己身處太原不是在武漢，但新聞報導出來時都寫的她好像身處疫區，她表示當下報導出來時，一定許多人恨不得她死在武漢，對此她則回應：「我怎麼可能會死在肺炎裡呢？肺炎怎么可能弄的死我？拜託我是要死在解放台灣歷史博物館牆上，當烈士的人好嗎」，更再三強調：「我命硬的不得了」，似乎有意向唱衰她的人嗆聲。

劉樂妍臉書全文。（圖／劉樂妍臉書）

日前她也PO文呼籲所有人「管住一下自己的嘴」，畢竟大陸已經不缺食物，一些奇奇怪怪的肉跟動物真的不要去吃它，畢竟有些本來就不是給人類食用，反問：「真想不明白，有些人你们有那麼餓嗎」？

(中時電子報)