高齡70歲李伯伯，預計年底赴美探視兒孫，但上月初才因深層靜脈栓塞掛急診，術後雖無大礙，家人仍擔心他出國期間發生意外，日前帶著李伯伯至旅遊醫學門診諮詢，經評估心血管狀況及慢性病控制後，不僅恢復良好，醫師也特別提醒出國注意事項，讓家人放下心中大石，李伯伯也能玩得盡興無負擔。

觀光局統計，100年至107年期間，出國旅遊人次年平均成長率為8%，而20%-70%旅客曾於旅途出現健康問題，其中1%-5%旅客曾尋求醫療協助，0.01%-0.1%旅客需要急診治療，其中約每10萬名旅客中，就有1位會在旅途中死亡，讓原本應充滿美好回憶的旅程，反倒成為家人心中的遺憾。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主任林益卿表示，旅遊醫學門診主要提供旅遊前健康風險評估、預防藥物及疫苗注射等諮詢服務，旅客回國後也可至門診安排疾病治療及追蹤，若是即將出國進修的民眾，也可至門診辦理出國留學體檢及申請證明書；針對移民的民眾，則可先進行健康檢查，對於各類旅遊健康相關問題，如生理期調整、時差調整、老人和旅遊者慢性病的健康管理，都可以在旅遊醫學門診獲得完整解答。

林益卿也強調，若本身有嚴重貧血(血紅素少於8.5g/dl)、六週內曾發生心肌梗塞者、二週內曾發生腦中風、接受心臟手術或開胸手術，以及六週內曾有難以控制的嚴重高血壓、深層靜脈栓塞、心臟衰竭代償失調與未控制的心律不整者，都強烈建議不宜立即出國。

另外針對慢性病患者，例如需要胰島素注射的糖尿病病患，因長程旅行會出現時差問題，其胰島素的注射劑量需有所調整，而一般人在長途飛行後得到深部靜脈栓塞的機率約為0.01％-0.04%，若患有心血管疾病的病人，其發生率更高，若在旅遊前諮詢，將可獲得適當的處方與建議，以預防深部靜脈栓塞的發生。

常見的旅遊相關傳染性疾病包括腹瀉、瘧疾、呼吸道感染、A型肝炎、Ｂ型肝炎、皮膚感染、以及性傳染病等，林益卿建議，旅遊前常規預防注射包括小兒麻痺疫苗、破傷風疫苗、以及兒童時期按時程所施打之疫苗；另外，針對某些特殊的疫情也應事前施打相關疫苗。

林益卿提醒，理想的狀況下，旅客應於出國前四至六週接受旅遊諮詢，由醫師進行專業評估及必要預防醫療措施，對於出國期間曾發生任何健康問題者，或旅遊地區發生任何疫情時、或是回國後三週內，發生高燒、腹瀉、淋巴腺腫大、全身肌肉酸痛、皮膚紅疹等任一情形，都應回門診做疾病的評估以及持續的追蹤與治療。

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(中時電子報)