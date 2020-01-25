武漢肺炎持續擴散，法國衛生部長確認布贊確認，法國確診「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）3病例，連歐洲也淪陷；截至上午8時20分，衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告，確診1287例、疑似1965例、死亡41例以及治癒41例。

法國衛生部長布贊表示，法國確診3例新型冠狀病毒感染病例，其中一名是48歲波爾多人，不久前剛從武漢返回法國，23日發現症狀後送醫隔離，另外2名則是在巴黎，病患傳染給病患家屬，但目前只知道病患曾前往大陸旅行過，詳細旅遊史不明；由於波爾多患者自返法以來與10餘名人有接觸，因此要再擴大追蹤。

布贊指出，法國出現了武漢肺炎，是歐洲的首例，這可能與他們迅速開發能夠識別病毒的測試方法有關，會以對待火災一樣對待流行病，並且迅速找到源頭，避免疫情擴散。他說，「已經在試圖重建陽性患者的病史，提醒大家武漢肺炎的潛伏期可能是7天左右至12天。」

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(中時電子報)