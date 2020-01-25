準副總統賴清德大年初一到台南首廟天壇發紅包，排隊人潮約百公尺。（莊曜聰攝）（莊曜聰攝）

準副總統賴清德大年初一到台南首廟天壇發紅包，心情愉快。（莊曜聰攝

今天是農曆大年初一，準副總統賴清德首站就來到台南首廟天壇參拜祈福，並發放總統府紅包向民眾拜年，首廟天壇一早就擠滿拜拜民眾，排隊等候發放紅包的人龍約百公尺，賴清德簽名、合照來者不拒，民眾開心領紅包，希望新的一年能夠事事順利。

2020年總統府1元紅包，特別以錢鼠豐收的概念做設計，以插畫方式呈現，紅包的內頁設計上，包括浮雲飛鳥及是錢鼠咬錢，中間有1元新幣，象徵一元復始、萬象更新，裡面則有總統蔡英文及副總統陳建仁的簽名。

大年初一蔡英文總統由北部出發，準副總統賴清德則從台南開始發送總統府紅包，他在新科立委林宜瑾、林俊憲陪同下來到首廟天壇，參拜後向鄉親賀年，隨即發放紅包。

賴清德說，他要向鄉親致上十二萬分謝意，感謝支持英德配贏得大選，讓南市立委6席全上，他也祈求風調雨順、國泰民安，鼠年行大運、新年新希望、幸福數不盡、賺錢數不完。

(中時 )