武漢肺炎疫情擴大，抵銷美國企業財報的好消息，美股四大指數周五全面收黑。

因英特爾財報傳佳績，美股周五開高，那斯達克指數早盤續創新高，道瓊指數早盤一度上漲超百點，不過周五美國證實境內出現第二例武漢肺炎確診案例，加上製造業PMI數據不如預期，抵銷企業強勁財報表現，美股四大指數全數下挫。

道瓊工業指數終場下跌170點或0.58%，收在28989點；標準普爾500指數下跌30點或0.90%，收在3295點；那斯達克指數下跌87點或0.93%，收在9314點；費城半導體指數下跌21點或1.1%，收1924點。

個股方面聚焦在英特爾公佈第四季度的財報優於預期，收盤大漲8.13%。此外，受到武漢肺炎疫情影響，上海迪士尼宣布暫停對外開放，迪士尼股價收跌1.48%。

ADR的部分，台積電ADR上漲0.43%，日月光ADR上漲0.19%，聯電ADR下跌1.52%。

(中時電子報)