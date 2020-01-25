美聯社報導，週五晚間在土耳其東部艾拉齊省(Elazig)發生了規模6.8級地震，造成多棟建築倒塌，雖然當地人口不算多，卻仍造成至少18人死亡，500多人受傷，現在可能還有30人被困在倒塌的建築物殘骸中。

根據美國地質調查局USGS的測報資料，地震發生在當地時間週五晚上8點55分，震央在艾拉齊市以南50公里的山區，震源深度僅10公里，屬淺層地震。

強大的地震威力導致週邊市鎮造成嚴重破壞，包括艾拉齊(Elazig)、馬拉蒂亞(Malatya)都傳出災情，土耳其內政部長索伊魯（Suleyman Soylu）說，可能還有30人被困在艾拉齊鎮的倒塌的建築物內。

At least 18 dead, hundreds hurt in Turkey quake

衛生部長科卡（Fahrettin Koca）表示，艾拉齊有13人喪生，其中包括2人是過度驚嚇引發心臟病發作，另有5人在馬拉蒂亞死亡。目前已知傷者為553人，其中11人屬於重傷命危。

環境部長庫魯姆（Murat Kurum）表示，艾省與馬省大約有30座建築物倒塌。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在推特上表示，正在採取一切措施救災，儘可能使傷害降到最少。

土耳其地震和緊急情況處理局（AFAD）說，在主震之後還發生幾次有感餘震，最強烈的餘震級別為5.4和5.1。

土耳其屬地地震頻發的國家，該國主體常被稱為「小亞細亞」，位於兩條主要斷層線上。1999年，土耳其西北部發生了兩次強烈地震，共造成1.8萬死亡，同年台灣也有921大地震，土耳其也資助了一些他們在強震後的救援物資，比如組合屋。

(中時電子報)