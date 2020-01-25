外送平台foodpanda日前減薪20%，引發外送員不滿，發起罷工向公司抗議，最後無果。而過年期間本是大賺一筆的日子，但foodpanda出現怪象，訂單爆炸卻沒人要上班。一名外送員在網路上PO文笑了，「沒給足錢，誰願意放棄過年出來跑單，去擺攤還賺比較多」。

這名外送員在臉書「靠北熊貓」表示，「今天的狀況，我笑了！單爆到不行，沒多少外送員願意上班，你看消費者會不會失望」，並指出本來特殊節日都是一單110～130元，還可外加20～30元，大家都有動力跑，寧可放棄過年也要賺錢，「你改成這樣，60+15/57+15/55+15一單，誰想特地放棄過年來賺這種錢，去擺攤還賺比這些還多，笑死人了」。

對此，大家紛紛留言，「安心過年卡實在」、「一單110-130變70-75，等於送十單虧八單，誰願意做虧本生意」、「感謝熊貓讚嘆熊貓...讓我過年好好的放假！」、「今天洗髮、剪髮都雙倍！給基本工資？還是留給高層主管送吧，他們可以吃完尾牙送」。

(中時電子報)