板橋區民生橋的垃圾收運定點後遭部分民眾丟棄垃圾在門口，新北環保局緊急派人前往清運，昨晚8點多清運，昨晚11點再出現大量垃圾。（新北環保局提供／戴上容新北傳真）

年節到，家家戶戶大掃除，新北市政府日前公告，除夕垃圾可於晚間六點前，至65處定點丟棄垃圾，豈料收運時間已過，板橋區民生橋垃圾收運門口，遭民眾棄置大量垃圾，新北市環保局緊急清運，並表示非規定時間傾倒垃圾視同隨意棄，將依法開罰1千2到6千元。

環保局表示，新北於1月1日在板橋區民生橋下2處、華東街1-7號共3個垃圾收運定點，設立大型公告看板，並強調除夕到初三都只收垃圾到傍晚6點，定點丟棄之垃圾牆面也有張貼門口嚴禁倒垃圾的說明。

板橋區民生橋的垃圾收運定點除夕傍晚6點關閉後，卻遭部分民眾丟棄垃圾在門口，甚至鐵欄桿上也被綁上大量垃圾，環保局緊急加派清潔隊員昨晚8點清運，民眾卻持續丟棄垃圾，昨晚11點二度清運。

環保局提醒，請市民朋友發揮公德心，讓清潔隊員在全年僅有的連續春節假期，能跟家人團聚，在非規定時間傾倒垃圾視同隨意棄，將開罰1千2到6千元；初一至初三期間雖停止收運垃圾，但考量民眾倒垃圾需求，新北設立65處定點收運服務，也加派2千人次針對新北各主要交通幹道、捷運站周邊與觀光景點巡查，65處定點位置可上網查詢。

(中時 )