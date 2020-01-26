澳洲一名男子於2015年前往維多利亞州瑪麗伯勒（Maryborough）地區掏金，沒想到卻讓他發現一顆淡紅色的巨石，當時他心想這顆石頭可能藏有黃金，於是將石頭搬回家，但卻怎麼樣都撬不開，最後拿去博物館給學者做鑑定，才發現這是一顆46億年前的罕見隕石！

據《Science Alert》報導，澳洲男子霍爾（David Hole）當年手持金屬探測器打算去掏金，但他走著走著卻發現一顆淡紅色且帶有黃土的石頭，當時他認為這顆石頭裡可能有黃金，於是將石頭搬回家，不過，他用盡了所有方法，像是拿石鋸、角磨機、甚至是大錘子，都沒辦法破壞這顆石頭；儘管如此，霍爾仍對這顆石頭有著極大興趣，於是他便拿去墨爾本博物館做鑑定。

地質學家亨利（Dermot Henry）說：「我看過很多石頭，人們都認為那是隕石。」在博士館工作長達37年、研究數千顆岩石的亨利，經過他閱石無數的判斷，表示那是一顆46億年前的隕石，年紀跟地球差不多，而這顆隕石外表凹凸不平是當時經過大氣層石融化、塑形而成的。

研究人員認為，隕石比起黃金來得稀有許多，因為這是在維多利亞州有史以來發現的第17顆隕石，並且是繼2003年發現的55公斤隕石後，第二大的隕石。

另一名地質學家地質學家伯奇（Bill Birch）說：「隕石提供我們最容易探索太空的方式，它們將我們帶回過去，為太陽系和地球的年齡、形成提供了線索。」

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(中時電子報)