武漢肺炎截至今（25日）上午8時許，衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告，確診1287例、疑似1965例、死亡41例。雖然武漢疫情防控指揮部表示，食品、醫療防護用品儲備充分，但有醫護人員透過親友在微博打臉，口罩、護具等都用完了，只能靠自身免疫力。

武漢宣布封城後，當地醫院便湧入大量就診的病患，導致院內人手大量不足。一段影片流出，一名醫護人員坐在椅子上崩潰大哭、嘶吼，「我受不了了。」而一旁也可以看到，坐在座位上的人，有人無奈、面無表情的吃著便當，有人則在偷偷哭，大家的情緒都相當複雜。

有醫護人員在微博上表示，門診擠滿了病人，病人都跪在地上求治療，可是真的是心有餘力不足，目前並沒有針對病毒的特效藥，存活完全靠自身抵抗力，且醫院的防護用具、口罩、手套等都用完了。也有醫護人員的家屬透露，物資不夠就算了，大家幾乎都沒吃飯，辭職就會被吊銷執照。

另外，還有一段護士拍醫院有許多患者正等待治療，而走廊上有3具遺體蓋著白布晾在地上，躺了一整晚都沒有人處理。

不過有網友發現，只要在微博發佈類似影片、文章，很快就會被刪除。至於詳細情形目前尚未被大陸官方證實，因此可信度仍需進一步釐清。

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(中時電子報)