NBA前日公布2020明星賽得票數，勇士隊後衛柯瑞(Stephen Curry)早已經宣告受傷不能參賽，但無法阻止球迷投票給他。柯瑞獲得104萬3882張球迷選票，這百萬人就是無論如何都要投給他，這也是今年受傷球員裡的最高票。

相較之下，整季報銷的勇士隊友克雷湯普生(Klay Thompson)拿到24萬票也很厲害，杜蘭特(Kevin Durant)轉到籃網一場未打也有23萬票，但都差了柯瑞一大截。昔日勇士四巨頭唯一正常出賽的卓雷蒙格林(Draymond Green)僅有27萬票，被新加盟勇士的羅素(D'Angelo Russell)以61萬票狠狠壓過。

柯瑞還拿到7張球員選票，可見他在同行之中也有鐵粉，湯普生則是懶得去投(0票)。球員投票擁有25%份量，加上媒體投票過於集中給大球星，球員投票的影響其實還不小。例如場均5.5分的湖人替補後衛卡魯索(Alex Caruso)在球迷票選意外衝出128萬票，成為湖人起飛的最大受益者，但他的球員選票掛零。

(中時電子報)