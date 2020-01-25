傳出美國商務部加大施壓華為的新規定胎死腹中，因遭到美國國防部反對，商務部不得不撤回提議。

日前傳出川普政府打算將來自美國技術含量出口標準門檻從25%調降至10%，擴大對華為的出貨限制，這將使得台灣晶圓代工廠商台積電14奈米以上製程供貨受到影響，華為關鍵零組件需求來源也將遭到打擊。

不過，華爾街日報最新報導，這項提議遭到美國國防部反對，迫使商務部撤回提議。報導指出，美國國防部擔心，如果美國企業不能再供貨給華為，他們將損失重要收入來源，進而導致經費下降，不利於美國企業的技術競爭力。知情人士表示，川普政府將召開高層會議討論這個問題。

而他們的擔憂不無道理，作為全球型科技巨頭，華為是美國高科技公司的重要客戶，為高通、英特爾、美光等公司貢獻了不少收入。分析人士認為，美國對華為更嚴格的限制將擾亂供應鏈，並使華為在日本、台灣等地採購更多產品。

(中時電子報)