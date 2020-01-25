今（25）日是農曆初一，許多民眾都會利用今天到各地廟宇參拜順便走春，祈求未來一年的好運，高公局預估預估國道總延車公里為122百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍，預估明日國道南下將有多處壅塞，建議用路人下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局預判今日國道車流量以及易壅塞路段。（圖／翻攝高公局網站）

高公局預判明日壅塞路段，將出現在國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間、國5南下南港系統至坪林等。

高公局針對高速公路尖峰時段與路段，也已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

最後，高公局呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可透過高速公路1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，國道交通有賴國人多加遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)