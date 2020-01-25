新北市新莊區1名杜姓婦人於2006年8月間離家後失聯，家屬向警方報案協尋，卻遲遲沒有下文，經新莊警分局聯繫家屬，採集DNA比對無名屍體資料庫，確認在台北市大同區落水身亡被發現之無名屍就是杜女，也讓杜女在農曆過年前能落葉歸根。

警方調查，2006年8月失蹤的杜姓婦人，疑似就是同年同月在台北市大同區台北橋下淡水河，被發現的一具無名女屍，經採集杜女DNA檢體，送法務部法醫研究所比對無名屍資料庫後，確認該具無名屍體DNA就是杜女。

警方調查，杜女疑似患有憂鬱症，當年離家即不知去向，女兒遍尋不著後，報案失蹤請警方協尋，但不管警方如何的努力尋找，仍不見杜女蹤跡。女兒原本已對找回母親不抱任何希望，想不到警方主動聯繫，讓他在毫無頭緒的狀況下，順利找回離家多年的母親，雖然母親已身亡，但仍感謝警方的熱心協助，讓家人可以放下心中的牽掛。

新莊分局長林武宏表示，警察始終秉持同理心，努力想幫每個家庭找回走失的家人，也呼籲社會大眾記得「失蹤協尋三不」，民眾發現家人失蹤「不用等」，可立即報案；報案地點 「不用跑」，無論何地都可到就近派出所報案；失智長者指紋建檔、失蹤需要透過DNA比對都「不用錢」，把握黃金時間，提高找回家人的機會。

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(中時電子報)