大陸「武漢肺炎」疫情失控，截至今（25）日大陸官方統計，確診病例暴增至1287例，死亡人數增至41人。陸媒報導， 臨床上有些武漢肺炎的患者一開始並沒有典型的發燒、咳嗽等症狀，而是出現腹瀉、頭痛等「非典型」病例。

新華社報導，武漢大學人民醫院研究組發布識別與防護的指南，特別提醒醫護人員臨床上要高度警惕隱形傳染源，患者初期或會以非呼吸系統症狀為主。

消化內科主任於紅剛教授表示，其中一個「非典型」病例，45歲男患者因腹瀉3天到消化科門診求醫，醫生反覆詢問病史後，確認其有新型冠狀病毒肺炎接觸史，但無明顯發熱及相關呼吸系統症狀，在進行胸部CT（電腦斷層掃描）後，診斷感染了武漢肺炎。

呼吸與危重症I科主任陳國忠教授也指出，「非典型」病例中的患者就診時沒有發燒、咳嗽等呼吸系統典型症狀，初期僅有消化系統症狀，如食量減少、乏力、精神差、惡心嘔吐、腹瀉等；或神經系統症狀，如頭痛；或心血管系統症狀，例如心慌、胸悶等；或眼科症狀，例如結膜炎，甚至僅有輕度四肢或腰背部肌肉酸痛。

專家提醒，初期以非呼吸系統症狀為主的病人容易到消化內科、神經內科、心血管內科就診，增加了診斷難度，容易造成漏診或者誤診；患者很容易忽視嚴重性，進而增加傳染的機會。

(中時電子報)