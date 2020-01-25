武漢肺炎疫情快速蔓延，現傳出有盡忠職守的醫護人員不幸被傳染殉職，據陸媒報導，湖北省中西醫結合醫院（新華醫院）耳鼻喉科醫生梁武東疑似感染武漢肺炎，今早不幸殉職去世。

據《澎湃新聞》引用該醫院工作人員透露消息指出，16日該院耳鼻喉科醫生梁武東疑似感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），趕快轉到金銀潭醫院就診治療，但今（25日）早上7時還是不幸去世，享年62歲。

(中時電子報)