2020武漢風暴》抗武漢肺炎 陸首傳醫師殉職 10:092020/01/25 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由於武漢肺炎疫情擴散，醫護人員1月22日在江西省南昌市火車站為旅客檢疫。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情快速蔓延，現傳出有盡忠職守的醫護人員不幸被傳染殉職，據陸媒報導，湖北省中西醫結合醫院（新華醫院）耳鼻喉科醫生梁武東疑似感染武漢肺炎，今早不幸殉職去世。 據《澎湃新聞》引用該醫院工作人員透露消息指出，16日該院耳鼻喉科醫生梁武東疑似感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），趕快轉到金銀潭醫院就診治療，但今（25日）早上7時還是不幸去世，享年62歲。 (中時電子報) #武漢肺炎 #醫護殉職 #耳鼻喉科 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》抗武漢肺炎 陸首傳醫師殉職 - 兩岸 2020武漢風暴》不斷更新／武漢肺炎全球人數分布圖看這裡 - 兩岸 2020武漢風暴》嚇！沒發燒也中鏢 陸45歲男驚現這症狀 - 兩岸 2020武漢風暴》恐怖場景！前線醫生曝心痛內幕 - 兩岸 2020武漢風暴》肺炎入侵歐洲 法一日內確診3例 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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