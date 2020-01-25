大年初一，總統蔡英文今天在台北市大同區覺修宮、保安宮發放新春紅包。鑑於武漢肺炎影響，廟方再三拜託民眾「拱手不握手」，並且事先替民眾雙手噴灑酒精消毒，蔡總統發放紅包時則未戴口罩，神情輕鬆愉快。

蔡總統在覺修宮致詞表示，謝謝大家的支持，讓剛舉行完的總統大選過程順利，我也可以繼續連任，在此誠懇表達最深謝意。新的一年希望大家團結，繼續拼經濟，繼續守護主權，繼續改革，我們團結一致面對很多挑戰，希望這一次武漢肺炎疫情下，大家能做好自我健康管理，我們一起度過挑戰。

蔡英文稍早也在臉書發文表示，選舉過後，我們也應該放下對立， 團結彼此，才有辦法因應台灣未來的挑戰。尤其，面對新型冠狀病毒疫情，有許多防疫相關人員，犧牲了和家人團聚的時間，在年節裡加班應變，我要特別謝謝這些同仁的辛勞。

張惇涵提醒，農曆春節期間，適逢武漢肺炎的疫情挑戰，防疫工作需要政府和全民共同努力，請大家做好個人衛生管理，政府各單位也會堅守崗位，期盼所有國人團結一致，渡過這一次武漢肺炎的挑戰。

(中時 )