內政部部長徐國勇於23日赴移民署北區事務大隊台北專勤隊，提前與無法返家的值勤專員圍爐，慰勉基層同仁執勤的辛勞，徐國勇指出，去年發生許多外籍人士在台違規違法的情事，移民署都能迅速掌握，並且處理得宜，他十分感謝。

移民署表示，春節年假腳步將近，移民署已妥善規劃「春運通關566方案」，其中包括同步開放桃園國際機場第1、第2航廈、松山、高雄及金門水頭港5座科技通關場站，增設WiFi出境回收箱、行動不便及親子專檯等6項旅客通關服務，注意護照效期、役男出境前申請、非洲豬瘟與武漢肺炎防疫等6項出國溫馨提醒，由國境事務大隊全力紓解龐大入、出境旅客潮，讓國人順利出國，另外也加速外籍人士返國遣送工作，讓他們返鄉與家人團圓。

徐國勇指出，近來發生大陸地區人民在臺違法違規事件，如破壞連儂牆事件，移民署皆能第一時間掌握並應變處置得宜，展現維護我國民主自由之決心；在查緝非法及人口販運案件績效也相當好，他十分感謝。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)