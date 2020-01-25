扯上統獨政治議題，「農曆春節」也不得安寧！有網友發文留言表示，台獨人士不應該過春節，慘遭打臉；被笑稱「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇參一腳，他指「現在所過的中國農曆，其實是德國人湯若望所發明的時憲曆，僅有200多年的歷史，而這個所謂的農曆年，在日本、越南、南韓等亞洲國家都通用，並不僅限於中國。」

香港一「香港民族陣綫」粉專更長篇大論要證明：【農曆與中國】關係並非如此長久，「中國人驕傲了大半輩子的農曆，說到底是舶來品」。該粉專指出，近一千年的「中國傳統曆法」，不是抄印度就是抄阿拉伯，到最後終於定於洋曆法。只是中國人把「山寨當發明」，就集體意淫成「源遠流長」的「中華文明結晶」了。

看到「香港民族陣綫」粉專論調，王浩宇立馬大樂引述。不過，網友留言表示：「其實過年的歷史有千年以上⋯湯若望在明朝時訂的曆法功不可沒～讓百姓可以有清楚的節氣可依循，再由明朝傳到亞洲其他國家，中華人民共和國也是沿用71年，中華民國比較久109年了」。

(中時電子報)