準副總統賴清德今天到高雄三鳳宮參拜。（柯宗緯攝）

準副總統賴清德今（25）日早上到高雄三鳳宮參拜及發紅包，外界關心的武漢肺炎疫情，賴清德再次呼籲國人切勿恐慌，政府很積極從事防治的工作，民眾也一定要努力配合，且口罩一定夠，藥物也一定充足，也提醒民眾勤洗手、戴口罩。

賴清德表示，武漢肺炎是政府非常關心的疫情，蔡英文總統她也親自指示，蘇貞昌院長率領的團隊，也很積極的從事防治的工作，但是傳染病防治之所以成功，除了政府要努力以外，民眾也一定要努力配合，大家不要恐慌。

賴清德提到，行政院長蘇貞昌已經公開說過「口罩一定夠，藥物也一定充足」，只要大家做好管理、健康管理，好比說洗手、戴一般的口罩就可以，盡量去到武漢或疫情比較危急的地區去旅遊，相信以台灣的醫療水準，還有政府的經驗、台灣公共衛生的水平，有能力做好防治工作，大家不要緊張。

媒體關注過年發紅包，是否會擔心衛生的問題？賴清德強調，武漢肺炎傳染途徑並沒有確實有研究出來，不過，應該是跟口沫傳染比較有相關，因為它主要是上呼吸道的症狀，跟流行性感冒的症狀很難區分。

賴清德說，因此防治的工作，除了要做好自己的健康管理外，如果高危險群一定要去打流行性感冒疫苗，如果說有發燒的話，不管是流行性感冒或其他疾病，恐怕醫師要優先給予克流感，相信對整個疫情控制一定會有幫助。

賴清德今早發紅包首站從台南出發，接著趕往高雄三鳳宮。他說，蔡英文總統從台北出發，而他從南部出發，主要是要親自跟國人來拜年，同時也感謝這次大選裡面大家的鼎力相助。

媒體也注意到賴清德嘴角似乎有小傷口，他坦言，前幾天有感冒，身體狀況壓力比較大一點，長了帶狀皰疹，但沒有大礙，感謝外界關心。

(中時 )