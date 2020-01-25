謝和弦與老婆Keanna爆出離婚後，兩人更互相控告對方，關係可說是正式決裂，不過昨天卻傳出Keanna在家中浴室出血休克，還好送醫後沒有生命危險，對此也讓外界質疑事件似乎不單純，對此她則發表「不輕生聲明」，強調自己不會輕易倒下。

Keanna出血休克送醫，急救後保住一條小命，不過卻也讓外界好奇真正原因，對此她則是在IG限時動態發表「不輕生聲明」，強調絕非自殺也不會自殺，至於會大出血休克，主要是恐慌症發作，加上突然不停大出血，才會造成失血性休克，幸好同住的2個朋友及時發現送醫，才讓她從鬼門關前被救回來，目前則是已經返家治療。

Keanna透露「休克原因」，讓網友直呼心疼。（圖／Keanna IG）

Keanna和謝和弦關係已經正式決裂。（圖／中時資料照）

Keanna表示送醫急救造成不小騷動，讓她對此感到相當抱歉，也感謝所有人這段時間的關心，此外更強調：「獅子座是不會這麼容易倒下的」，希望外界不用為她擔心。

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(中時電子報)